Старший сын Кадырова стал министром Чечни по делам молодежи. Ему вручили высшую награду республики

Согласно официальным биографиям, у Кадырова 10 детей. Однако в 2020 году, комментируя санкции США против членов его семьи, глава Чечни написал: «Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? <…> Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!»