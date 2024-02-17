Старший сын Кадырова стал министром Чечни по делам молодежи. Ему вручили высшую награду республики

Старший сын Рамзана Кадырова, 18-летний Ахмат, возглавил Министерство Чечни по делам молодежи. Об этом сообщает «Чечня Сегодня».
О назначении Кадырова-младшего стало известно на открытии спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». Во время мероприятия Ахмату вручили высшую награду республики — орден Кадырова.
«Несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя эффективным и исполнительным представителем Команды, созданной нашим Первым Президентом, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым», — написал в телеграм-канале председатель чеченского парламента Магомед Даудов, который вручал орден.
«С начала своей деятельности он вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодежных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи», — добавил он.
Согласно официальным биографиям, у Кадырова 10 детей. Однако в 2020 году, комментируя санкции США против членов его семьи, глава Чечни написал: «Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? <…> Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!»
Ахмат не единственный из детей Кадырова, кто занимает в республике руководящие должности. Айшат Кадырова — глава Министерства культуры Чечни (и заслуженная работница культуры республики), Хадижат Кадырова — первая замруководителя администрации Чечни по взаимодействию с социальным блоком, 15-летний Адам Кадыров — начальник отдела обеспечения безопасности главы республики.