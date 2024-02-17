Новый корпус физфака МГУ станет «городом в городе». В его проекте участвовала гонконгская студия

Семён Гудошников
Сегодня в 13:39
Изображение: Rocco Design, MLA

Новый корпус физфака МГУ построят по совместному проекту гонконгской студии Rocco Design и российской MLA. Проект выбирали посредством архитектурного конкурса. О его результатах в своем телеграм-канале сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кузнецов называет конкурс международным. Впрочем, из пяти проектов-претендентов международное участие есть лишь в двух. Кроме победившего был еще совместный проект китайского бюро BIAD с российским «Дружба».

По словам чиновника, власти хотят «немножко перезапустить историю таких серьезных, интересных, красивых конкурсов в Москве, которая чуть-чуть была у нас на паузе в связи с разными событиями». Поэтому проведенный конкурс «важен сам по себе».

Победивший проект, который реализуют недалеко от главного здания МГУ, основан на концепции «город в городе». Корпус будет разделен на пять тематических блоков — четыре «городских кластера», объединенных вокруг центральной «городской гостиной».

Каждый кластер обещают оснастить необходимыми функциями поддержки и обучения, а гостиная станет площадкой встреч представителей различных научных сообществ и интеллигенции.

Проект призван продвигать четыре ценности — «Исследование», «Сплоченность», «Самовыражение» и «Новаторство». Каждый блок должен пространственно и архитектурно отражать одну из этих ценностей.

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Общий вид

© Rocco Design, MLA
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Коворкинг

© Rocco Design, MLA
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Коворкинг

© Rocco Design, MLA
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Гостиная

© Rocco Design, MLA
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Конференц-зал

© Rocco Design, MLA
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Детская зона

© Rocco Design, MLA
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Макет проекта

© Rocco Design, MLA

Гостиная на рендерах выглядит как просторный главный холл с деревьями и растениями, свисающими с перегородок. Рядом с факультетом сделают пруд, у которого можно будет отдыхать. Сроки реализации проекта не уточняются.

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