Николас Кейдж может сыграть главную роль в «Нуарном Человеке-пауке»

Николас Кейдж может сыграть нуарного Человека-паука в одноименном сериале Amazon, Sony и Marvel. Об этом источники рассказали изданию The Ankler.
По словам собеседников издания, актер ведет переговоры, и они достигли «серьезной» стадии. Ранее он уже озвучивал этого персонажа в «Человеке-пауке: Через вселенные». Однако это было в мультфильме, «Нуарный Человек-паук» же должен стать игровым сериалом. Как именно создатели намерены превратить в супергероя 60-летнего артиста, пока остается загадкой.
О проекте ранее писал The Hollywood Reporter. Сейчас о нем известно, что действие развернется в Нью-Йорке 1930-х годов, а сценаристом станет Орен Узиел, который работал над «Смертельной битвой» 2021 года и комедийным боевиком «Затерянный город» с Ченнингом Татумом и Сандрой Баллок.
Кроме того, продюсерами сериала станут Крис Миллер и Фил Лорд, создатели «Человека-паука: Через вселенные». К ним присоединится Эми Паскаль, участвовавшая во всех версиях «Человека-паука» Sony.
«Нуарный Человек-паук» — лишь один из плеяды запланированных сериалов для Amazon Prime. Одновременно с ним ведется работа над «Шелк: Паучье общество». В феврале продюсеры отменили разработку сценария многосерийного фильма и теперь намерены пересмотреть концепцию и сделать его более привлекательным для мужской аудитории, несмотря на несколько уже готовых эпизодов, пишет Ankler.
Сериал должен был рассказать историю Синди Мун, американки корейского происхождения, которую укусил тот же радиоактивный паук, что и Питера Паркера. Получив способности, девушка отправляется на поиски своих родителей. Его шоураннером выступает Анжела Канг, ответственная за три последних сезона «Ходячих мертвецов».