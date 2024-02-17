Николас Кейдж может сыграть главную роль в «Нуарном Человеке-пауке»

По словам собеседников издания, актер ведет переговоры, и они достигли «серьезной» стадии. Ранее он уже озвучивал этого персонажа в «Человеке-пауке: Через вселенные». Однако это было в мультфильме, «Нуарный Человек-паук» же должен стать игровым сериалом. Как именно создатели намерены превратить в супергероя 60-летнего артиста, пока остается загадкой.