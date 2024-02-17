Даня Милохин выиграл первый боксерский поединок

Тиктокер Даня Милохин победил блогера из Индии Аджмала Хана в своем первом бокерском поединке. Россиянин одолел соперника техническим нокаутом в первом раунде.
Матч прошел в ходе турнира промоушена Alpha Fight Series в Дубае. Блогеры бились в весовой категории до 70 кг по правилам бокса, бой должен был продлиться четыре раунда по три минуты, но закончился уже за 15 секунд до конца первого. Милохин вышел на ринг с российским флагом и под гимн.
Хан прессинговал россиянина с первых минут, но тот выдержал давление и отвечал на выпады. Пару раз он отправил индийца в нокдаун. Затем Милохин зажал соперника у канатов, Хан на мгновение повис на верхнем, и рефери решил закончить схватку.
«Я хотел продлить бой, не думал, что закончу в первом раунде. Думал в третьем раунде его убить, но получилось случайно в первом. Прошу прощения за такой быстрый бой, вы приехали ради меня, я очень благодарен, спасибо большое. Алишер Моргенштерн*, поздравляю тебя с днем рождения, брат, этот подарок для тебя!» — поделился Милохин после боя.
Для россиянина матч стал дебютным в спорте, его 27-летний соперник же уже выходил на ринг против ютубера MoneyKicks и проиграл нокаутом на второй минуте боя.
В инстаграме** на Хана подписаны 3,5 млн человек, у Милохина чуть меньше фолловеров — 3,1 млн.
*Алишер Моргенштерн признан Минюстом иностранным агентом.
**Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., она признана экстремистской и запрещена в России.