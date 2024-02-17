Даня Милохин выиграл первый боксерский поединок

«Я хотел продлить бой, не думал, что закончу в первом раунде. Думал в третьем раунде его убить, но получилось случайно в первом. Прошу прощения за такой быстрый бой, вы приехали ради меня, я очень благодарен, спасибо большое. Алишер Моргенштерн*, поздравляю тебя с днем рождения, брат, этот подарок для тебя!» — поделился Милохин после боя.