Чемпион Европы по фигурному катанию Алиев пожаловался на отсутствие драйва на соревнованиях в РФ

Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал об отсутствии мотивации соревноваться на полную мощность только на внутренних стартах, передает РИА «Новости». Во время короткой программы Всероссийской зимней Спартакиады в Магнитогорске он набрал 88,99 балла и занял восьмое место.
«У нас от старта к старту одни и те же участники. Все хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави [Фернандесом] соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я насколько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва, понимаете», — признался Алиев.
Фигурист предположил, что он «нестабильный спортсмен», и посетовал на «6-й стартовый номер, который его преследует в последнее время». «Стаканчик не наполнился. Где‑то между разминкой и до проката я разлил с этого стакана все необходимые вещи, которые помогли бы отдать лучше», — попытался объяснить свою неудачу Алиев.
Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.