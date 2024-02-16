Чемпион Европы по фигурному катанию Алиев пожаловался на отсутствие драйва на соревнованиях в РФ

«У нас от старта к старту одни и те же участники. Все хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави [Фернандесом] соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я насколько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва, понимаете», — признался Алиев.