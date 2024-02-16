Олега Тинькова и Никиту Кукушкина признали иноагентами

Минюст внес в список иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова и актера Никиту Кукушкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, основатель и экс-владелец «Тинькофф Банка» Тиньков «принимал участие в создании <…> сообщений и материалов иностранных агентов», «распространял недостоверную информацию» о действиях и политике властей РФ и выступал против военной спецоперации. Кукушкин делал все то же самое, а также «участвовал в качестве респондента» на площадках иноагентов.
Также в реестр иноагентов попали журналистка Анна Наринская, философ и член-корреспондент РАН Юлия Синеокая, а также правозащитник Аслан Арцуев.
* Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.