Олега Тинькова и Никиту Кукушкина признали иноагентами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:22
Фото: «вДудь»*/YouTube

Минюст внес в список иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова и актера Никиту Кукушкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, основатель и экс-владелец «Тинькофф Банка» Тиньков «принимал участие в создании <…> сообщений и материалов иностранных агентов», «распространял недостоверную информацию» о действиях и политике властей РФ и выступал против военной спецоперации. Кукушкин делал все то же самое, а также «участвовал в качестве респондента» на площадках иноагентов.

Также в реестр иноагентов попали журналистка Анна Наринская, философ и член-корреспондент РАН Юлия Синеокая, а также правозащитник Аслан Арцуев.

* Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

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