Три российских банка остановили выдачу семейной ипотеки

Банки «Уралсиб», «Ак Барс» и Московский кредитный банк перестали выдавать семейную ипотеку, сообщает ТАСС. Они израсходовали 77–90% лимита на оформление кредитов по программе.
Помимо семейной ипотеки, МКБ остановил выдачу льготной ипотеки на новостройки и IТ-ипотеку. По данным финансового института развития «Дом.рф», лимит на выдачу кредита по семейной ипотеке МКБ израсходовал на 77,4%, «Уралсиб» — на 79,6%, «Ак Барс» — на 93,3%.
Как отмечает информагентство, несколько крупнейших по выдаче ипотеки в РФ банков переступили отметку в 90% — среди них «Открытие» (94,9%) и «Дом.рф» (99,4%). Совокупный лимит на все банки на выдачу «Семейной ипотеки» на 8 февраля был израсходован примерно на 87,4%.
Семейная ипотека позволяет семьям с двумя детьми младше 18 лет брать жилищные кредиты под 6% на первичное, вторичное жилье или на строительство частного дома. Срок завершения программы — 1 июля 2024 года, однако правительство обсуждает возможность ее продления.
За январь–декабрь 2023 года таких кредитов в РФ было оформлено на 2,1 трлн рублей. В конце января банки получили дополнительные 2,3 трлн рублей в рамках обновления лимитов.