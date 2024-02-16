Три российских банка остановили выдачу семейной ипотеки

Как отмечает информагентство, несколько крупнейших по выдаче ипотеки в РФ банков переступили отметку в 90% — среди них «Открытие» (94,9%) и «Дом.рф» (99,4%). Совокупный лимит на все банки на выдачу «Семейной ипотеки» на 8 февраля был израсходован примерно на 87,4%.