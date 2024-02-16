Собянин полагает, что жители Москвы раскупят дачи в Твери после открытия высокоскоростной магистрали

15 февраля утвердили схему высокоскоростной магистрали (ВСМ), по которой из Москвы в Петербург можно будет добраться на поезде за 2,5 часа. А на дорогу до Твери потребуется всего 39 минут.
По этом поводу высказался мэр Москвы Сергей Собянин. ВСМ положительно повлияет на жителей Московской и Ленинградской областей, Твери и Великого Новгорода, считает он.
«Я думаю, многие москвичи с удовольствием за 40 минут до Твери доедут, купят там дачу», — заявил московский градоначальник.
Тверская область — одно из самых популярных мест для покупки недвижимости среди жителей Москвы, выяснял Росстат в 2022 году. Журнал «Москвич» пишет, что жители Твери ожидают роста цен на жилье и наплыва иногородцев.
В Москве поезд будет делать четыре остановки: на Ленинградском вокзале, Рижской, Петровско-Разумовской и в Зеленограде, а после будет идти станция Новая Тверь.