«123456» и «йцукен»: стали известны самые популярные пароли 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:45
Фото: Christin Hume/Unsplash

Сервис DLBI, специализирующийся на мониторинге даркнета и расследовании утечек персональных данных, назвал самые популярные пароли в России в 2023 году. Об этом пишут «Известия».

В России и в мире самыми популярными паролями стали «123456», «123456789» и «1000000». Первы два также занимали лидирующие позиции в предыдущий год, а последний попал в рейтинг впервые.

В топ также вошли варианты «123123qwe», «qwerty», «Qwerty123», «12345zz»», «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123», «привет», «123йцу», «марина», «йцукен12345» и «йцукенгшщз».

Всего эксперты проанализировали 200 млн учетных записей, попавших в открытый доступ из‑за сливов информации в прошлом году. Из них лишь 44 млн оказались уникальными.

«Пользователи не просто выбирают простейшие пароли, но применяют одни и те же сочетания для различных сервисов. Это создает угрозу взлома с помощью повторного их использования (password reuse)», — заявил основатель DLBI Ашот Оганесян.

Гендиректор SafeTech Lab Александр Санин подчеркнул, что зачастую пользователи не разделяют ресурсы на «важные» и «не очень», а также используют два-три стандартных пароля для всех своих сервисов. Поэтому после взлома одного доступ открывается сразу к нескольким.

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