«123456» и «йцукен»: стали известны самые популярные пароли 2023 года

Гендиректор SafeTech Lab Александр Санин подчеркнул, что зачастую пользователи не разделяют ресурсы на «важные» и «не очень», а также используют два-три стандартных пароля для всех своих сервисов. Поэтому после взлома одного доступ открывается сразу к нескольким.