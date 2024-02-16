Юрий Быков снимет третий сезон «Метода»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:06
Фото: из пресс-материалов

Юрий Быков вернется к работе над сериалом «Метод» и снимет третий сезон. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

«Долгое время я был убежден, что „Метод“ — законченная история, и продолжение снимать не надо. Мне нравилась точка, поставленная в финале первого сезона. <…> Но наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально», — рассказал режиссер.

«Метод-3» выйдет в 2025 году — через десять лет после премьеры первого сезона. Сериал стал многократным обладателем премий ТЭФИ и АПКиТ, а права на его показ в мире были приобретены стриминговым сервисом Netflix.

Над продолжением шоу поработает творческая команда, придумавшая и создавшая первый сезон, в ее составе — шоураннер Максим Полинский. Сюжет пока держится в секрете.

Триллер рассказывает о неординарном следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский) и выпускнице юрфака Есении Стекловой (Паулина Андреева), которая становится его стажером, чтобы расследовать причины гибели собственной матери.

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