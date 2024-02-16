Юрий Быков снимет третий сезон «Метода»

«Долгое время я был убежден, что „Метод“ — законченная история, и продолжение снимать не надо. Мне нравилась точка, поставленная в финале первого сезона. <…> Но наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально», — рассказал режиссер.