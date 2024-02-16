Ридли Скотт может стать режиссером фильма о группе Bee Gees

Ридли Скотт ведет переговоры о работе над пока еще безымянным фильмом о группе Bee Gees, известной в том числе по хиту «Stayin’ Alive». Об этом сообщает Deadline.
Над проектом будет работать Paramount Pictures. По данным издания, недавно Скотт завершил производство сиквела «Гладиатора», первые кадры которого поразили руководителей студии, и они тут же предложили ему вновь поработать вместе.
Помимо прочего, режиссер уже работал с группой Bee Gees. В начале своей карьеры музыканты, а по совместительству и родные братья, должны были сняться в его дебютном фильме под названием «Несчастный случай в замке». Но картина так и не дошла до зрителей, а дебютной работой Скотта стали «Дуэлянты».
В 2019 году Paramount получила пожизненные права на наследство семьи Гибб. Мировые продажи пластинок The Bee Gees составили более 220 млн экземпляров, что позволило им стать одной из самых продаваемых групп всех времен.
Когда Морис Гибб скончался в январе 2003 года в возрасте 53 лет, Барри и Робин ушли из группы, а в 2009 году реформировали ее. Робин умер три года спустя в возрасте 62 лет.