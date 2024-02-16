Ридли Скотт может стать режиссером фильма о группе Bee Gees

Помимо прочего, режиссер уже работал с группой Bee Gees. В начале своей карьеры музыканты, а по совместительству и родные братья, должны были сняться в его дебютном фильме под названием «Несчастный случай в замке». Но картина так и не дошла до зрителей, а дебютной работой Скотта стали «Дуэлянты».