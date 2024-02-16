Роберт Дауни-мл. играет несколько ролей в тизере мини-сериала «Сочувствующий»

Max выпустил второй тизер мини-сериала «Сочувствующий». Его премьера состоится 14 апреля.
В основу шоу лег одноименный роман Вьет Тхань Нгуена, удостоенный Пулитцеровской премии. «Сочувствующий» рассказывает о двойном агенте вьетнамского подполья и его новой жизни в качестве беженца в Лос-Анджелесе.
В семисерийном сериале снимаются Хоа Сюаньдэ, Фред Нгуен Кхан, Тоан Ле, Алан Чонг, Сандра О, а также Роберт Дауни-мл., который играет несколько ролей, например конгрессмена и агента спецслужб.
Шоураннером, сценаристом и режиссером «Сочувствующего» выступил Пак Чхан Ук, известный по фильмам «Олдбой» и «Служанка». Производством сериала занимались HBO, A24 и Rhombus Media.