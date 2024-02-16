Роберт Дауни-мл. играет несколько ролей в тизере мини-сериала «Сочувствующий»

В семисерийном сериале снимаются Хоа Сюаньдэ, Фред Нгуен Кхан, Тоан Ле, Алан Чонг, Сандра О, а также Роберт Дауни-мл., который играет несколько ролей, например конгрессмена и агента спецслужб.