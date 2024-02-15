«Он делал страшные вещи»: Оксана Самойлова рассказала о срывах Джигана под наркотиками

Супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала на шоу Иды Галич «Есть вопросики», к чему приводило злоупотребление мужа наркотиками. По ее словам, первый срыв рэпера из‑за веществ произошел в 2020 году, когда они были в США, и Самойлова готовилась к рождению сына.
«Денис — рэпер, он крутится в такой тусовке, где присутствуют вещества. В 2020 году, когда родился Давид, ситуация не обошла нас стороной. Все началось еще до рождения Давида, на последних месяцах [беременности]. Я сначала вообще не понимала, что происходит. Я никогда с этим не сталкивалась, этого не показывают по телевизору, я вообще не знала, что так бывает. И я первые недели две вообще не понимала, что это. Когда ты смотришь на человека, ты видишь только оболочку, а внутри — неузнаваемо. Это не Денис, это не мой муж, это не Джиган, полная абракадабра в голове», — рассказала модель.
Самойлова отметила, что вместе с родителями им удалось привести Давида в чувство, «прокапать его». Затем, после рождения сына, когда родители улетели, у рэпера «случился второй круг».
«Я в незнакомой стране одна с четырьмя детьми, начинается ковид. Я с Денисом, который не то что не в себе — это не Денис. Он делал страшные вещи. Когда улетали, он был еще в измененном сознании. Я просто, посоветовавшись с психотерапевтом, накачала его транквилизаторами. В Москве он лег в рехаб и пришел в себя только через три месяца», — заявила супруга рэпера.
Она назвала поведение Джигана «реальной проблемой», при этом его эфиры в измененном сознании стали популярны в интернете и сделали рэпера «суперзвездой», а Самойлову называли «неправильной» и «слишком строгой». «Я смотрела директ, и люди там так радовались: „Джига, жги!“, „Джига красавчик!“ Единицы людей осознавали, что это трагедия. А остальные радовались, хлопали в ладоши и желали продолжения», — поделилась девушка.
После этого, по словам Оксаны, у Джигана был еще один срыв, но она уже знала, что делать. Самойлова заявила, что ситуация «была сильно страшнее» первой, но у Дениса забрали телефон, поэтому о ней «никто не знает».