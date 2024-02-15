«Он делал страшные вещи»: Оксана Самойлова рассказала о срывах Джигана под наркотиками

«Денис — рэпер, он крутится в такой тусовке, где присутствуют вещества. В 2020 году, когда родился Давид, ситуация не обошла нас стороной. Все началось еще до рождения Давида, на последних месяцах [беременности]. Я сначала вообще не понимала, что происходит. Я никогда с этим не сталкивалась, этого не показывают по телевизору, я вообще не знала, что так бывает. И я первые недели две вообще не понимала, что это. Когда ты смотришь на человека, ты видишь только оболочку, а внутри — неузнаваемо. Это не Денис, это не мой муж, это не Джиган, полная абракадабра в голове», — рассказала модель.