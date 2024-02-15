В Индии женщина неожиданно пришла в себя перед собственной кремацией

Жительница индийского города Берхампур «ожила» перед собственной кремацией. Об этом сообщает Times of India.
52-летнюю Бужи Ааму госпитализировали с сильными ожогами 50% кожи. Врачи оказали ей помощь, родственники не смогли оплатить полный курс лечения — и забрали женщину домой.
Через некоторое время муж женщины обнаружил супругу в постели без признаков жизни. Родственники организовали процесс прощания и повезли Ааму к месту кремации. Она ожила, когда ее собирались положить на погребальный костер.
«Именно тогда Буджи открыла глаза и ответила на наши призывы. Это нас шокировало. Поначалу мы были напуганы, так как никогда не видели подобного, хотя слышали некоторые истории», — рассказал один из соседей семьи.