Меган Фокс сравнила себя с «украинской надувной куклой» и встретила шквал критики

Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала в инстарграме* фото с друзьями, заявив, что выглядит на снимках как «украинская надувная кукла».
Фотографии были сделаны на афтепати Супербоула. На них Фокс позирует в компании певицы Тейлор Свифт, своего жениха и рэпера Machine Gun Kelly, а также игрока в американский футбол Трэвиса Келси.
«О боже, ребята, смотрите, как по-другому я выгляжу. Оказывается, это была лишь затененная фотография с мобильного телефона, где я выгляжу как украинская надувная кукла. В реальности я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии», — подписала она пост.
В комментариях на актрису обрушился шквал критики. Ее обвинили в ксенофобии, женоненавистничестве и оскорблении украинок. Вот некоторые из самых популярных комментариев: «Очень грубо с вашей стороны так говорить об украинках», «Ваш комментарий показывает, что вы не совсем умный человек», «Вам далеко до украинок».
Одна из пользовательниц сказала, что она из Украины, но совсем не похожа на надувных кукол. Другой комментатор счел, что Фокс «показала четкую позицию поддержки республиканцев», и спросил, «сколько бабок ей дал Трамп, чтобы она дискриминировала Украину».
«Воспитайте себя немного. Ваш пост говорит о вашей низкой самооценке, женоненавистничестве и ненависти к украинкам, которых вы считаете дешевыми. Не понимая, что сейчас переживают украинки. Если вы не уверены в себе — это не наша проблема, обратите внимание на психику вместо чтения гороскопов», — посоветовала еще одна пользовательница.
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