Меган Фокс сравнила себя с «украинской надувной куклой» и встретила шквал критики

«Воспитайте себя немного. Ваш пост говорит о вашей низкой самооценке, женоненавистничестве и ненависти к украинкам, которых вы считаете дешевыми. Не понимая, что сейчас переживают украинки. Если вы не уверены в себе — это не наша проблема, обратите внимание на психику вместо чтения гороскопов», — посоветовала еще одна пользовательница.