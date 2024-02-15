Netflix выпустил тизер корейского сериала о девушке, превратившейся в куриный наггетс

На ютуб-канале Netflix появился тизер абсурдистского корейского сериала «Куриный наггетс». Его премьера на стриминговом сервисе состоится 15 марта.
Шоу расскажет о мужчине, который пытается вернуть человеческий облик своей дочери. Девушка превратилась в куриный наггетс после несчастного случая со странной машиной.
Роль отца досталась Рю Сын Рёну, его дочери — Ким Ю Чжон. С ними на экране появится Ан Чжэ Хон, который сыграет тайного воздыхателя девушки, ставшей наггетсом.
Режиссером выступил Ли Бён Хон —автор блокбастера «Экстремальная работа» (второго по кассовым сборам фильма Южной Кореи), а также дорамы «Будь на позитиве».
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