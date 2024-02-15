Netflix выпустил тизер корейского сериала о девушке, превратившейся в куриный наггетс

Семён Гудошников
Сегодня в 18:05
Фото: Netflix

На ютуб-канале Netflix появился тизер абсурдистского корейского сериала «Куриный наггетс». Его премьера на стриминговом сервисе состоится 15 марта.

Шоу расскажет о мужчине, который пытается вернуть человеческий облик своей дочери. Девушка превратилась в куриный наггетс после несчастного случая со странной машиной.

Роль отца досталась Рю Сын Рёну, его дочери — Ким Ю Чжон. С ними на экране появится Ан Чжэ Хон, который сыграет тайного воздыхателя девушки, ставшей наггетсом.

Режиссером выступил Ли Бён Хон —автор блокбастера «Экстремальная работа» (второго по кассовым сборам фильма Южной Кореи), а также дорамы «Будь на позитиве».

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+