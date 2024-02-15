Самолет из Амстердама развернули в воздухе из‑за личинок, падавших на пассажиров из багажной полки

Самолет, следовавший из Амстердама в американский Детройт, развернули из‑за инцидента на борту. На головы пассажиров падали личинки из багажной полки, сообщает The Independent.
Один из пассажиров пронес в ручной клади тухлую рыбу, из которой личинки и посыпались на других людей, сидящих под полками с сумками. Уроженец Нидерландов и житель штата Айова Филип Шотте рассказал об увиденном: по меньшей мере дюжина личинок упала на женщину, что вызвало у него как минимум отвращение.
Шотте вспомнил, как стюардессы искали источник происхождения личинок и наткнулись на сумку с завернутой в газету рыбой. По словам мужчины, бортпроводники увели хозяина сумки, а пилот объявил, что рейс вернется в аэропорт Амстердама.
Авиакомпания Delta извинилась перед пассажирами, которых отправили в США следующим рейсом. Один из них рассказал, что им якобы предоставили 8000 бесплатных авиамиль, компенсацию за номер в отеле и талон на питание на 30 долларов за причиненные неудобства. Сам самолет вывели из эксплуатации для очистки.