Самолет из Амстердама развернули в воздухе из‑за личинок, падавших на пассажиров из багажной полки

Один из пассажиров пронес в ручной клади тухлую рыбу, из которой личинки и посыпались на других людей, сидящих под полками с сумками. Уроженец Нидерландов и житель штата Айова Филип Шотте рассказал об увиденном: по меньшей мере дюжина личинок упала на женщину, что вызвало у него как минимум отвращение.