Володин предложил проводить пленарные заседания Госдумы два раза в неделю вместо трех

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением об изменении расписания работы депутатов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на четверых парламентариев. Проводить пленарные заседания предлагают два раза в неделю — по вторникам и средам — вместо трех.
Изменение расписания Володин предложил под предлогом «эффективной работы Госдумы по разгребанию портфеля законопроектов», поделился собеседник. До мая нижняя палата парламента не будет проводить заседаний по четвергам, рассказал другой.
Согласно возможному новому порядку, по вторникам депутаты должны будут решать, нужно ли им еще заседание в четверг, а если нет, то в этот день могут проходить дополнительные заседания комитетов. Володин предложил каждому парламентарию проводить обязательные встречи с избирателями раз в месяц и включить это положение в регламент Госдумы.
На следующей неделе комитет по контролю должен подготовить проект постановления по изменению порядка работа Госдумы, рассказали «Ведомостям».
«Во время пандемии пленарки сократили до двух в неделю, а прошлым летом депутаты собирались аж по четыре раза, чтобы успеть принять законопроекты до перерыва между сессиями», — вспомнил член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Девять заседаний в месяц вместо шести проводили в 2018 году, чтобы рассмотреть залежавшиеся законопроекты прошлых созывов.
В 2018 году депутаты Госдумы единогласно проголосовали за снижение штрафов за прогулы пленарных заседаний. Тогда Володин объяснял это одновременным увеличением числа планерок.