Володин предложил проводить пленарные заседания Госдумы два раза в неделю вместо трех

Согласно возможному новому порядку, по вторникам депутаты должны будут решать, нужно ли им еще заседание в четверг, а если нет, то в этот день могут проходить дополнительные заседания комитетов. Володин предложил каждому парламентарию проводить обязательные встречи с избирателями раз в месяц и включить это положение в регламент Госдумы.