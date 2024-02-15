Один из самых богатых людей в мире не знает, что делать с деньгами после продажи нефтяного бизнеса

85-летний нефтяной магнат Отри Стивенс продает свою компанию Endeavour Energy Resources за 26 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Благодаря этой сделке он станет самым богатым нефтяным бизнесменом в США и одним из самых богатых людей в мире.
В разговоре с The Wall Street Journal Стивенс признался, что не особо хотел покидать компанию, которую основал в 1979 году, и принял это решение в основном из‑за онкологического диагноза. «Я буду скучать по людям там. Это была своего рода маленькая семья», — поделился он.
Стивенс долгое время сопротивлялся попыткам извне купить Endeavour, одну из последних независимых крупных нефтяных компаний на западе Техаса, но все изменилось, когда ему поставили диагноз «рак простаты», рассказал он журналу. Предприниматель пока еще даже не задумывался, что собирается сделать с этой огромной суммой, которая окажется в его распоряжении.
Стивенс хорошо известен своим скромным стилем. Как пишут журналисты, он ездил на работу на устаревшей Toyota Land Cruiser и летал бюджетными рейсами. Бизнесмен решил не передавать компанию своей дочери Линдал Грет, которая входит в совет директоров.