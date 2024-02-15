Один из самых богатых людей в мире не знает, что делать с деньгами после продажи нефтяного бизнеса

Стивенс долгое время сопротивлялся попыткам извне купить Endeavour, одну из последних независимых крупных нефтяных компаний на западе Техаса, но все изменилось, когда ему поставили диагноз «рак простаты», рассказал он журналу. Предприниматель пока еще даже не задумывался, что собирается сделать с этой огромной суммой, которая окажется в его распоряжении.