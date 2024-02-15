«Он одержим тобой»: посмотрите новый трейлер сериала «Внутри убийцы»

«Кинопоиск» выпустил второй трейлер сериала «Внутри убийцы» по мировому бестселлеру израильского писателя Майка Омера. Его премьера состоится 22 февраля.
В ролике профайлер Зоя Волгина примеряет на себя образ жертвы, чтобы глубже проникнуть в мысли убийцы и побороть собственные травмы.
«Внутри убийцы» — первая книга Майка Омера из детективной трилогии. Если в оригинале действие происходит в Чикаго, то в адаптации события развиваются в Петербурге.
Главные герои — профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох. Они пытаются найти петербургского душителя, который делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект.
Главные роли исполнили Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров и Сергей Гилев. В качестве режиссера выступил Владимир Мирзоев («Топи»). Он также написал сценарий совместно со своей супругой Анастасией. Продюсеры — Владимир Маслов, Ольга Филипук и Михаил Китаев.