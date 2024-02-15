Пожар во дворе «Известия Hall» уничтожил клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция»

На Пушкинской площади в центре Москвы произошел крупный пожар. Горели здания во дворе площадки «Известия Hall». В МЧС сказали, что пожарным удалось не допустить распространения огня на само здание концертного зала.
В ведомстве утверждали, что огонь охватил «три неэксплуатируемых строения внутри двора». Тем не менее пожаром были уничтожены ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция», сообщает Baza.
Площадь пожара достигала 1500 квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности из пяти. Из‑за возгорания перекрывали три полосы из четырех на Тверской улице и одну полосу на Большом Путинковском переулке.
В тушении участвовали 120 специалистов и 35 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать лишь к десяти утра.
Московская прокуратура начала проверку. Причина возгорания пока неизвестна. Baza сообщала, что с одним человеком, который мог находиться внутри горящего здания, не получается связаться. В прокуратуре заявили, что информации о пострадавших не поступало. По данным Shot, один мужчина получил ожог руки.
Клуб Lookin Rooms, как и «Известия Hall», принадлежат Михаилу Данилову — владельцу «Мутабора», где в декабре прошла «почти голая вечеринка» Насти Ивлеевой.
Lookin Rooms работал с 2010 года, вместимость клуба составляла 3500 человек. На его площадке обычно выступали местные диджеи, иногда приезжали и гастролеры из Европы. В 2016 году там проходили знаменитые Loshadka Party.