Пожар во дворе «Известия Hall» уничтожил клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция»

Московская прокуратура начала проверку. Причина возгорания пока неизвестна. Baza сообщала, что с одним человеком, который мог находиться внутри горящего здания, не получается связаться. В прокуратуре заявили, что информации о пострадавших не поступало. По данным Shot, один мужчина получил ожог руки.