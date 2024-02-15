Семьи в США начинают все чаще давать своим детям препараты для похудения

Без страховки Wegovy может стоить до 1,3 тыс. долларов за месячный курс в США. Судя по данным, к большинству людей, которые прекращают его прием, возвращается большая часть потерянного веса, и неясно, есть ли способы избежать использования Wegovy всю жизнь. Некоторые медицинские эксперты призывают к осторожности из‑за отсутствия информации о том, может ли это лекарство повлиять на развитие.