Семьи в США начинают все чаще давать своим детям препараты для похудения

Небольшое, но быстро растущее число подростков в США в прошлом году начало лечение препаратом для похудения Wegovy, сообщает Reuters. Это новое мощное средство для борьбы с рекордными показателями детского ожирения, уточняет информагентство.
За первые 10 месяцев 2023 года 1268 детей в возрасте от 12 до 17 лет с диагнозом «ожирение» начали принимать Wegovy. В 2022-м этот препарат был прописан лишь 25 детям. По данным властей, почти 20% детей в США, или около 14,7 млн человек, страдают ожирением.
Данные указывают на растущую готовность американских семей использовать Wegovy, первое высокоэффективное средство для лечения ожирения, не требующее хирургического вмешательства. Его использование стоит дорого, а данные о долгосрочных рисках и пользе при этом ограничены.
США входят в число немногих стран, которые испытывают новые препараты для похудения среди молодежи. В 2023 году производитель препарата Novo Nordisk получил разрешение на работу в Германии, Великобритании, Дании и Объединенных Арабских Эмиратах.
Без страховки Wegovy может стоить до 1,3 тыс. долларов за месячный курс в США. Судя по данным, к большинству людей, которые прекращают его прием, возвращается большая часть потерянного веса, и неясно, есть ли способы избежать использования Wegovy всю жизнь. Некоторые медицинские эксперты призывают к осторожности из‑за отсутствия информации о том, может ли это лекарство повлиять на развитие.