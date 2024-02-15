Ютубер показал как бы выглядела игра про Шрэка на Unreal Engine 5. В видео огр летает на Драконихе

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:56
Фото: TeaserPlay

Автор ютуб-канала TeaserPlay выпустил ролик, в котором показал, как бы могла выглядеть игра про Шрэка на движке Unreal Engine 5.

В видео Шрэк прогуливается по Тридевятому Королевству и далеко за его пределами, а еще сражается с врагами, летает на Драконихе и исполняет «прыжок веры» в стиле Assassin’s Creed.

«Вы когда‑нибудь задумывались об игре про Шрэка в формате ААА? Это может показаться шуткой, но такая игра могла бы быть невероятно увлекательной и привлечь много внимания», — пишет автор.

В видео автор добавил просветы, что‑то вроде трассировки лучей в реальном времени и другие графические возможности движка.

По его словам, у этой истории есть огромный потенциал для творческого геймплея. «Игра про Шрэка может быть чем угодно — от платформера до ролевой игры или приключения с открытым миром. Она может быть визуально ошеломляющей», — утверждает он.

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