Студент не смог позволить себе жилье в Ванкувере, поэтому в вуз он летает на самолете: так дешевле

Тим Чен учится на последнем курсе факультета искусств Университета Британской Колумбии. Студент родом из Калгари поначалу жил в Ванкувере, но после выезда из арендованной квартиры во время отпуска был шокирован ценами, когда настало время искать новое жилье: ему нужно было заплатить 2500 долларов, которые потянуть он не мог.