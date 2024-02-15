Студент не смог позволить себе жилье в Ванкувере, поэтому в вуз он летает на самолете: так дешевле

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:53
Кадр: CTV News/YouTube

Заоблачные цены на аренду в Ванкувере вынудили студента жить в другом городе, а в вуз летать на самолете. Перелеты оказались дешевле, чем аренда квартиры в Канаде, передает CTV.

Тим Чен учится на последнем курсе факультета искусств Университета Британской Колумбии. Студент родом из Калгари поначалу жил в Ванкувере, но после выезда из арендованной квартиры во время отпуска был шокирован ценами, когда настало время искать новое жилье: ему нужно было заплатить 2500 долларов, которые потянуть он не мог.

Чен узнал, что билеты на самолет между Ванкувером и Калгари, между которыми почти 1200 километров, стоят 150 долларов туда и обратно. Молодому человеку нужно появляться на парах два раза в неделю, поэтому дорога из родительского дома до вуза ему будет стоить около 1200 долларов в месяц.

«Всего у меня три часа занятий, после занятий я сажусь на автобус и еду обратно в аэропорт!» — рассказал Чен. Это значительно дешевле, чем снимать квартиру в Ванкувере, а на перелет уходит 1 час 40 минут.

Ванкувер продолжает лидировать как самый дорогой город Канады для арендаторов. Так, профессор Западного университета Канады Нима Нассириан регулярно прилетает на работу в Ванкувер из родного Эдмонтона. На перелет в одну сторону уходит 1 час 45 минут. Она прилетает в город на четыре дня и снимает однокомнатную квартиру, в совокупности она тратит 3200 долларов.

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