«Надеюсь, ваш день будет полон любви»: Тодд Филлипс показал новые кадры из «Джокера-2»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:02
Фото: соцсети Тодда Филлипса

Режиссер «Джокера: Безумие на двоих» Тодд Филлипс опубликовал новые кадры из фильма. Он также подчеркнул, что премьера первого трейлера состоится не раньше апреля.

На фото изображены Хоакин Феникс и Леди Гага. «Надеюсь, ваш день будет полон любви», — написал режиссер.

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© Фото: соцсети Тодда Филлипса
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© Фото: соцсети Тодда Филлипса
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© Фото: соцсети Тодда Филлипса

Детали сюжета новой картины пока держатся в тайне. Известно лишь, что название «Безумие на двоих» — это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей, а также немалая часть сюжета развернется в психиатрической лечебнице Аркхем.

В актерский состав, помимо Феникса и Гаги, вошли Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Гарри Лоути.

Первый фильм о Джокере в 2019 году собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов и стал самой кассовой лентой с рейтингом R. Картина также получила 11 номинаций на «Оскар».

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