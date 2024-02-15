«Надеюсь, ваш день будет полон любви»: Тодд Филлипс показал новые кадры из «Джокера-2»

Детали сюжета новой картины пока держатся в тайне. Известно лишь, что название «Безумие на двоих» — это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей, а также немалая часть сюжета развернется в психиатрической лечебнице Аркхем.