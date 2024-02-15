«Надеюсь, ваш день будет полон любви»: Тодд Филлипс показал новые кадры из «Джокера-2»

Режиссер «Джокера: Безумие на двоих» Тодд Филлипс опубликовал новые кадры из фильма. Он также подчеркнул, что премьера первого трейлера состоится не раньше апреля.
На фото изображены Хоакин Феникс и Леди Гага. «Надеюсь, ваш день будет полон любви», — написал режиссер.
Детали сюжета новой картины пока держатся в тайне. Известно лишь, что название «Безумие на двоих» — это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей, а также немалая часть сюжета развернется в психиатрической лечебнице Аркхем.
В актерский состав, помимо Феникса и Гаги, вошли Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Гарри Лоути.
Первый фильм о Джокере в 2019 году собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов и стал самой кассовой лентой с рейтингом R. Картина также получила 11 номинаций на «Оскар».