В Канзас-Сити на параде в честь победителей Супербоула произошла стрельба

Стрельба, согласно сообщениям СМИ, прозвучала в конце празднования. Полиции удалось задержать двоих напавших, они оба были вооружены. В результате их действий пострадали не менее 14 человек.
По меньшей мере три человека находятся в критическом состоянии, состояние еще пятерых оценивается как серьезное. Расследованием произошедшего займутся в том числе федеральные агенты.
Мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас заявил, что его «сердце разбито, как и сердца всех». Он подчеркнул, что «невероятно расстроен, разочарован» случившимся. «Я не хочу, чтобы в нашей стране любое массовое мероприятие означало беспокойство, не будешь ли ты подстрелен», — признался Лукас.