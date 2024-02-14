В Канзас-Сити на параде в честь победителей Супербоула произошла стрельба

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:04
Фото: Jake Fagan/Unsplash

В Канзас-Сити на параде в честь победителей Супербоула-2024 произошла стрельба. Один человек погиб, сообщили NBC и CNN.

Стрельба, согласно сообщениям СМИ, прозвучала в конце празднования. Полиции удалось задержать двоих напавших, они оба были вооружены. В результате их действий пострадали не менее 14 человек.

По меньшей мере три человека находятся в критическом состоянии, состояние еще пятерых оценивается как серьезное. Расследованием произошедшего займутся в том числе федеральные агенты.

Мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас заявил, что его «сердце разбито, как и сердца всех». Он подчеркнул, что «невероятно расстроен, разочарован» случившимся. «Я не хочу, чтобы в нашей стране любое массовое мероприятие означало беспокойство, не будешь ли ты подстрелен», — признался Лукас.

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