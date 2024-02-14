В Канзас-Сити на параде в честь победителей Супербоула произошла стрельба

Мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас заявил, что его «сердце разбито, как и сердца всех». Он подчеркнул, что «невероятно расстроен, разочарован» случившимся. «Я не хочу, чтобы в нашей стране любое массовое мероприятие означало беспокойство, не будешь ли ты подстрелен», — признался Лукас.