Владимир Путин рассказал о сожалениях, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше

Президент России Владимир Путин заявил, что сожалеет о том, что не начал военную операцию на территории Украины раньше. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину, сообщил телеграм-канал Кремля.
Путин подчеркнул, что зарубежные коллеги «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток». Но триггером к началу военных действий, по словам президента, стало невыполнение Украиной минских соглашений.
«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — заявил Путин.
Президент добавил, что Россия «войны не начинала» и пытается завершить боевые действия. Изначально страна, как утверждает Путин, стремилась решить конфликт мирными путями.