Peacock показал трейлер сериала «Яблоки не падают никогда» от автора «Большой маленькой лжи»

На ютуб-канале Peacock опубликовали трейлер мини-сериала «Яблоки не падают никогда» по роману австралийской писательницы Лианы Мориарти, известной по «Большой маленькой лжи» и «Девяти совсем незнакомым людям».
Новые телепроект по мотивам книг Мориарти выйдет на стриминговом сервисе 14 марта. Он расскажет о кажущейся идеальной семье Делани — тренерах по теннису Стэне и Джой, а также их четверых взрослых детях.
Однажды у дверей пожилой пары появляется раненая девушка. Она меняет привычное течение жизни четы Делани — и поначалу супругам кажется, что это к лучшему. Но вскоре Джой исчезает, а секреты семьи начинают выходить наружу.
В сериале снялись Сэм Нилл, Аннетт Бенинг, Джейк Лэйси, Элисон Бри, Конор Мерриган-Тернер и Эсси Рэндлс. Шоураннером проекта выступила Мелани Марнич. Срежиссировали эпизоды сериала Крис Суини и Дон Шедфорт.