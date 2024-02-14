Уилл Смит снимется в боевике «Сахарные бандиты»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:09
Фото: Will Smith/YouTube

Американский актер Уилл Смит, известный по фильмам «Король Ричард»» и «Я — легенда», снимется в боевике «Сахарные бандиты». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о бывшем солдате спецназа, который присоединяется к элитному отряду, стремящемуся покончить с наркоторговлей в Бостоне. Бюджет кинопроекта оценивается в 80 млн долларов.

Фильм начали разрабатывать на киностудии Universal несколько лет назад под руководством Джо Карнахана. В данный момент лента представлена на независимом рынке.

В ее основу лег роман Чака Хогана «Дьяволы в изгнании». Писатель сам написал сценарий криминального боевика. Продюсерами картины стали Смит и Джон Моун, а также Райан Шимазаки и Стюарт Форд.

По информации СМИ, Смит не станет исполнителем центральной роли. Тем не менее ему достанется роль одного из главных персонажей. Когда фильм выйдет на экраны, пока неясно.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+