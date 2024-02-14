Уилл Смит снимется в боевике «Сахарные бандиты»

Американский актер Уилл Смит, известный по фильмам «Король Ричард»» и «Я — легенда», снимется в боевике «Сахарные бандиты». Об этом сообщил Deadline.
Картина расскажет о бывшем солдате спецназа, который присоединяется к элитному отряду, стремящемуся покончить с наркоторговлей в Бостоне. Бюджет кинопроекта оценивается в 80 млн долларов.
Фильм начали разрабатывать на киностудии Universal несколько лет назад под руководством Джо Карнахана. В данный момент лента представлена на независимом рынке.
В ее основу лег роман Чака Хогана «Дьяволы в изгнании». Писатель сам написал сценарий криминального боевика. Продюсерами картины стали Смит и Джон Моун, а также Райан Шимазаки и Стюарт Форд.
По информации СМИ, Смит не станет исполнителем центральной роли. Тем не менее ему достанется роль одного из главных персонажей. Когда фильм выйдет на экраны, пока неясно.