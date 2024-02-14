Разрушение пирамид во втором трейлере «Годзилла и Конг: Новая империя»

В ролике Годзиле и Конгу приходится объединиться против страшного злодея по имени Король Скар, похожего на орангутанга. «Они не должны нравиться друг другу, они просто должны работать вместе», — говорит персонаж Дэна Стивенса. В трейлере можно также заметить необычную перчатку на лапе Конга, которая помогает ему пробивать стены зданий.