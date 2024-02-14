Разрушение пирамид во втором трейлере «Годзилла и Конг: Новая империя»

Warner Bros. Pictures опубликовал второй трейлер фильма о монстрах «Годзилла и Конг: Новая империя». Его премьера состоится 29 марта.
В ролике Годзиле и Конгу приходится объединиться против страшного злодея по имени Король Скар, похожего на орангутанга. «Они не должны нравиться друг другу, они просто должны работать вместе», — говорит персонаж Дэна Стивенса. В трейлере можно также заметить необычную перчатку на лапе Конга, которая помогает ему пробивать стены зданий.
Главные роли в ленте исполнили Ребекка Холл («Престиж»), Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), Алекс Фернс («Легенда»), Чэнь Фала («Драконы Нью-Йорка»), Брайан Тайри Генри, («Атланта») Рейчел Хаус («Тор: Рагнарек»), а также глухая молодая актриса Кайли Хоттл.
В качестве режиссера выступили Адам Вингард, снявший предыдущий фильм «Годзилла против Конга». Фильм имел кассовый успех во время пандемии, в марте 2022 года.
«Годзилла и Конг: Новая империя» станет пятым фильмом в медиафраншизе MonsterVerse компании Legendary Pictures. До этого выходили «Годзилла» (2014), «Конг: Остров черепа» (2017), «Годзилла-2: Король монстров» (2019), «Годзилла против Конга» (2021).