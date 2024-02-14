На Венском фестивале отменили концерт Курентзиса по просьбе украинской дирижерки

На Венском фестивале отменили выступление симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (SWR) под управлением греко-российского дирижера Теодора Курентзиса. Концерт должен был состояться 12 июня в Бургтеатре, говорится на сайте фестиваля.
По данным The New York Times, центральной темой фестиваля планировали сделать конфликт на территории Украины, включив в него выступления украинской дирижерки Ольги Лынив и Курентзиса.
Однако Лынив выступила против выступления Курентзиса: «Связи Курентзиса с Россией и его молчание по поводу этой агрессивной войны против моей родины делают невозможным для меня выступление с ним в одном контексте в данный момент».
В связи с этим организаторы фестиваля заявили о невозможности провести эти два концерта в рамках мероприятия, так как «музыка и ее политические и моральные аспекты будут играть ключевую роль».
Теперь вместо выступления Курентзиса планируется исполнить современное украинское произведение. Организаторы пообещали вернуть стоимость билетов.