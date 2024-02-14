Умерла искусствоведка Нина Молева. Она завещала Путину картины на 2 млрд долларов

В возрасте 98 лет умерла писательница и искусствоведка Нина Молева. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минкультуры.
Она завещала коллекцию картин стоимостью около 2 млрд долларов Владимиру Путину. Полотна Молевой достались в наследство от мужа и художника Элия Белютина.
Точный состав коллекции неизвестен. Искусствоведка утверждала, что в ней есть работы Рембрандта, Тициана, Тинторетто и Питера Рубенса. Несмотря на это, власти Москвы и ГМИИ им. А.С.Пушкина отказались от коллекции, обосновав решение отсутствием исторической ценности.
Эксперты, которые ознакомились с коллекцией говорили, что в ней не представлено ни одного полотна из заявленных Молевой. Ранее она рассказывала, что они с мужем хотели завещать полотна государству, но по закону что‑то завещать можно только физическому лицу или учреждению, по этой причине она выбрала «юридического представителя» страны Владимира Путина.
«Почему Путин? <…> Помните конец 1999 года: начиналось новое тысячелетие, и это знаменитое выступление Ельцина: „Я ухожу!“ На следующий день к власти пришел Путин и вскоре подписал награждение Элия Белютина орденом Почета. А когда мужа не стало, лично президент определил место его захоронения», — объяснила она свое решение.