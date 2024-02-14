Умерла искусствоведка Нина Молева. Она завещала Путину картины на 2 млрд долларов

Эксперты, которые ознакомились с коллекцией говорили, что в ней не представлено ни одного полотна из заявленных Молевой. Ранее она рассказывала, что они с мужем хотели завещать полотна государству, но по закону что‑то завещать можно только физическому лицу или учреждению, по этой причине она выбрала «юридического представителя» страны Владимира Путина.