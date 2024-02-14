Порноактер Джонни Синс снялся в рекламе индийского бренда мужского здоровья

По сюжету видео в индийской семье происходит ссора. Одна из родственниц ударяет по лицу девушку, которая с чемоданом собирается уйти из дома, и та падает с балкона. Чрезмерно драматичная фоновая музыка и замедленные сцены пародируют индийские телесериалы.