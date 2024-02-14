Порноактер Джонни Синс снялся в рекламе индийского бренда мужского здоровья

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:55
Фото: Mana Stars/YouTube

Американский порноактер Джонни Синс (настоящее имя Стив Вулф), также известный как «лысый из Brazzers», снялся в рекламе индийского бренда по уходу за мужским здоровьем Bold Care. Вместе с ним в ролике появился популярный болливудский актер Ранвир Сингх.

По сюжету видео в индийской семье происходит ссора. Одна из родственниц ударяет по лицу девушку, которая с чемоданом собирается уйти из дома, и та падает с балкона. Чрезмерно драматичная фоновая музыка и замедленные сцены пародируют индийские телесериалы.

Девушку спасает ее муж, которого сыграл Синс, проглотив перед этим таблетку Bold Care. Музыка и кадры с ключом, открывающим замок, изображают сексуальную сцену.

В соцсетях оценили рекламу и попросили о второй серии. Кому больше заплатили за участие — Синсу или Сингху, неизвестно.

В августе 2023 года режиссеру Джеймсу Ганну пришлось опровергать слухи, что в роли Лекса Лютора в «Супермене: Наследие» сыграет Джонни Синс. В 2017 году порноактер обращался к российским фанатам.

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