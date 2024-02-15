Бренд Furla создал капсульную коллекцию культовых сумок специально для «Стокманна»

В весеннем сезоне «Стокманн» запускает капсульную коллекцию аксессуаров Furla, рассказали «Афише Daily» представители сети. Дизайнеры двух брендов совместно разработали уникальные образы для серии сумок, кошельков и картхолдеров.
Принты капсулы вдохновлены мотивами таинственного сада, на них можно разглядеть цветущие растения, а также магических экзотических птиц, жужжащих стрекоз и парящих бабочек. Дизайн принтов выполнен в пастельных оттенках — от воздушного розового и кораллового до василькового и мятного.
Главной моделью в линейке стала Furla Opportunity, выполненная из канвы в цветочном узоре. Сумка-тоут, известная своей вместительностью и функциональностью, появится в магазинах в трех расцветках: мятной, пыльно-розовой и белой.
В коллекции также представлена мини-сумка Furla 1927 на цепочке с мотивами таинственного сада.
Еще один вариант Furla 1927 — сумка с верхней ручкой и кожаным ремешком, с цветочными вставками.
Также коллекцию пополнили компактные бумажники и футляры для кредитных карт Camelia в двух цветах и с фирменным логотипом Furla. Всю капсулу можно купить только в универмагах «Стокманн» и интернет-магазине сети.
Специально к запуску коллекции во флагманском универмаге «Стокманн» на Смоленской с 15 февраля по 10 марта будет работать поп-ап Furla. Всех покупателей, которые приобрели любую продукцию бренда, там будет ждать приятный комплимент — букет из свежих цветов в красивой упаковке.
А в период с 1 по 8 марта при любой покупке вещи Furla можно получить беспроводную зарядку для смартфона, которая поместится даже в самую маленькую сумочку.
Кроме того, во время праздников в магазинах будет доступна бесплатная упаковка подарков. С 15 февраля по 8 марта при покупке на сумму от 5000 рублей можно получить бесплатный подарочный конверт, а за покупку от 7000 — два конверта.
С 6 по 10 марта в универмагах и онлайн-магазине покупателей будут также ждать и другие комплименты: 100%-ный кешбэк, 5000 бонусов, обложки для паспорта от бренда Afina, а также кепки Guess.