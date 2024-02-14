В Петербурге переименовали конкурс «Я рисую выборы»

В Петербурге чиновники решили поменять название детского конкурса «Я рисую выборы», сказали журналистам «Ротонды» в пресс-службе Красногвардейского района города.
Состязание объявили в начале февраля. По его условиям, дети и родители могли присылать свои творческие работы на тему будущих президентских выборов, например, живопись, графику и роспись по ткани. Однако в соцсетях обратили внимание на ироничное название, потому анонс конкурса пришлось убрать и озаглавить как‑то иначе.
По словам пресс-секретаря администрации района, в комментариях под постами о конкурсе люди стали писать шутки и оскорбления из‑за прежнего названия. Так что организаторы из Центра детского технического творчества «Охта» придумали другой лозунг — «Выборы глазами детей».
«Ничего критичного здесь нет. Истина — в глазах смотрящего. Но из‑за негативной коннотации мы решили, что не будем разгонять это. Это конкурс для детей, не хотелось бы, чтобы их втягивали во взрослые разборки. Решили сделать название максимально нейтральным. Тем более мы говорим о серьезных выборах, где выбираем будущее нашей страны», — добавили в Красногвардейском районе.
Зампредседателя городской избирательной комиссии Олег Зацепа тоже не увидел ничего плохого в прежнем названии. «Каждый понимает в меру своей испорченности. Видимо, я недостаточно испорчен несмотря на годы работы в избирательной комиссии. Если бы конкурс назывался „Я рисую итоги голосования“, то вопросов нет», — считает он.