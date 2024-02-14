В Петербурге переименовали конкурс «Я рисую выборы»

«Ничего критичного здесь нет. Истина — в глазах смотрящего. Но из‑за негативной коннотации мы решили, что не будем разгонять это. Это конкурс для детей, не хотелось бы, чтобы их втягивали во взрослые разборки. Решили сделать название максимально нейтральным. Тем более мы говорим о серьезных выборах, где выбираем будущее нашей страны», — добавили в Красногвардейском районе.