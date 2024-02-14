Ремастеры игры Tomb Raider начали предупреждать геймеров об оскорбительных расовых стереотипах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:56
Фото: Aspyr Media/YouTube

Студия Crystal Dynamics добавила в ремастеры трилогии Tomb Raider предупреждение о расовых и этнических стереотипах в видеоигре. Разработчики пояснили, почему просто не убрали фрагменты, которые можно воспринять неоднозначно, передает IGN.

«Игры из этого сборника содержат оскорбительные изображения людей и культур, основанные на расовых и этнических предрассудках. Эти стереотипы глубоко вредны, непростительны и не соответствуют нашим ценностям», — заявили представители Crystal Dynamics. Вырезать их не стали «в надежде, что они смогут признать вредное воздействие и извлечь из него уроки».

Crystal Dynamics не уточнила, о каких именно и в отношении кого стереотипах идет речь. IGN предполагает, что под ними подразумеваются жители племен на островах южной части Тихого океана в Tomb Raider 3, которые орудуют заостренными топорами и стреляют ядовитыми дротиками, издают предсмертные крики, схожие со звериными, и, предположительно, занимаются каннибализмом.

Ремастеры Tomb Raider вышли 13 февраля. Оригинальные игры создала ныне не существующая британская студия Core Design в период с середины по конец девяностых. Они заимели огромный успех у геймеров.

В сентябре Netflix представил первый ролик об анимационной адаптации Tomb Raider. Релиз должен состояться в 2024 году.

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