Ремастеры игры Tomb Raider начали предупреждать геймеров об оскорбительных расовых стереотипах

Студия Crystal Dynamics добавила в ремастеры трилогии Tomb Raider предупреждение о расовых и этнических стереотипах в видеоигре. Разработчики пояснили, почему просто не убрали фрагменты, которые можно воспринять неоднозначно, передает IGN.
«Игры из этого сборника содержат оскорбительные изображения людей и культур, основанные на расовых и этнических предрассудках. Эти стереотипы глубоко вредны, непростительны и не соответствуют нашим ценностям», — заявили представители Crystal Dynamics. Вырезать их не стали «в надежде, что они смогут признать вредное воздействие и извлечь из него уроки».
Crystal Dynamics не уточнила, о каких именно и в отношении кого стереотипах идет речь. IGN предполагает, что под ними подразумеваются жители племен на островах южной части Тихого океана в Tomb Raider 3, которые орудуют заостренными топорами и стреляют ядовитыми дротиками, издают предсмертные крики, схожие со звериными, и, предположительно, занимаются каннибализмом.
Ремастеры Tomb Raider вышли 13 февраля. Оригинальные игры создала ныне не существующая британская студия Core Design в период с середины по конец девяностых. Они заимели огромный успех у геймеров.
В сентябре Netflix представил первый ролик об анимационной адаптации Tomb Raider. Релиз должен состояться в 2024 году.