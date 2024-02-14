Ремастеры игры Tomb Raider начали предупреждать геймеров об оскорбительных расовых стереотипах

«Игры из этого сборника содержат оскорбительные изображения людей и культур, основанные на расовых и этнических предрассудках. Эти стереотипы глубоко вредны, непростительны и не соответствуют нашим ценностям», — заявили представители Crystal Dynamics. Вырезать их не стали «в надежде, что они смогут признать вредное воздействие и извлечь из него уроки».