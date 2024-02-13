Житель Северной Осетии умер из‑за выпитой бутылки минералки, в которой вместо воды оказался уксус

65-летний житель Владикавказа умер в больнице после того, как получил ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из‑под минеральной воды. Правоохранители и регуляторы выясняют обстоятельства инцидента, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
После случившегося Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды «Джермук» из Армении, которую выпил погибший. Речь идет о партиях, разлитых 28 декабря 2023 года в стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра и ввезенных в РФ с 28 декабря по 12 февраля.
Замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов рассказал РБК, что всего в розничной продаже находится почти 2,5 млн бутылок из этой партии в 84 субъектах РФ. Местонахождение всех бутылок уже установлено, торговым точкам направили дополнительные уведомления, сказал он.
В бутылке, выпитой жителем Владикавказа, вместо воды оказался уксус, сообщил Меняйло. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а затем бортом санавиации перевезли в Москву, в НИИ имени Склифосовского, писал телеграм-канал Baza.
Представители «Джермука» заявили, что при выпуске минералки уксусная кислота не используется, а производство автоматизировано в замкнутом цикле. Компания рассчитывает на выяснение обстоятельств трагедии.
Воду «Джермук» добывают на Джермукском месторождении на юго-востоке Армении. Минералка продается не только в РФ, но и в Казахстане, Грузии, Беларуси, Украине, США и странах Евросоюза, говорится на сайте производителя.