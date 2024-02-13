Житель Северной Осетии умер из‑за выпитой бутылки минералки, в которой вместо воды оказался уксус

Замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов рассказал РБК, что всего в розничной продаже находится почти 2,5 млн бутылок из этой партии в 84 субъектах РФ. Местонахождение всех бутылок уже установлено, торговым точкам направили дополнительные уведомления, сказал он.