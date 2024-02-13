В Дубае вновь пообещали запустить летающее такси к 2026 году

Американский производитель компактных воздушных судов Joby Aviation заключил соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая на запуск аэротакси. Новый вид транспорта должен заработать в городе к 2026 году, сообщает TimeOut Dubai.
Вертипорты — взлетно-посадочные площадки для летающих такси — построит британская компания Skyports Infrastructure. На первом этапе планируется открыть четыре вертипорта: в аэропорту Дубая, на Палм-Джумейре, в престижном жилом районе Дубай-Марина и в центре города.
Дубай станет первым городом, в котором заработает аэротакси. Как отмечает TimeOut, после его открытия время в пути от Палм-Джумейры до аэропорта сократится с 45 минут (на машине) до 10 минут.
Летающие такси смогут перевозить пилота и четырех пассажиров на скорости до 320 километров в час. Воздушные суда электрические и, как утверждает производитель, работают с нулевым выбросом углекислого газа. Их применение может снизить количество пробок.
Власти Дубая обещают запустить аэротакси с 2017 года. Ровно год назад эмир Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум сообщил о возобновлении программы. Тогда же был назван новый срок запуска проекта — 2026 год.