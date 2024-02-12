«Главное, заработай денег»: Катя Конасова выпустила расследование о серой косметологии и Брауде

Ютуб-блогерка Катя Конасова выпустила расследование о серых косметологах и деятельности Емельяна БраудеНастоящее имя Ян Силин. — скандального косметолога-самоучки.
В ролике помимо интервью с Брауде представлены кадры с его закрытого обучения по нитямПодтяжка лица с помощью специальных нитей, которые устанавливаются под кожу.. Во время него Конасова обратила внимание, что у девушки-модели нет показаний для нитей. На это Брауде ответил, что ему ***** [пофиг]: «Причем здесь показания? У нас же здесь обучение, это же делается не для женщины, а для доктора».
На вопрос, как можно обучаться у человека, у которого нет медицинского образования, Брауде заявил, что «они не медицине обучаются, а как деньги зарабатывать». В видео косметолог-самоучка рассказал, что оборот рынка нелегальных препаратов составляет 5-6 млрд долларов в год, а, по озвученной им статистике, 30 млн женщин каждый год делают «незаконную процедуру».
Сам Брауде делит нелегальных косметологов на две группы: серые — те, кого обучает он, и черные — «одиночки», которые не прошли ни одно обучение и «бросают тень на всю индустрию самыми тяжелыми осложнениями у пациентов».
Серые косметологи, состоящие в команде (или как ее еще называют секте Брауде) платят ежемесячный взнос, из которого выплачиваются компенсации пациентам с побочными эффектами, осложнениями и аллергией. Именно Брауде является спонсором фонда помощи пострадавшим от некачественных услуг в сфере эстетической медицины «Черный шприц», который был основан Тамарой Кормишиной. Про него летом 2023-го Ксения Собчак делала расследование.
«Каждому косметологу Брауде вкладывает в голову идею: „Навязывай больше процедур, коли больше, неважно, знает ли девочка, что у нее лицо все перекосит. Главное, заработай денег. Все равно все бабы тупые, главное, чтобы не умерла прямо в кресле, а от остального откупимся“», — делает вывод Конасова.
По ее мнению, у серых косметологов нет жертв, так как чаще всего люди не понимают, нормальна та или иная реакция. «Чтобы донести свои жалобы, нужно пойти в больницы, зафиксировать последствия, отнести в полицию, доказать свою правоту, нанять адвоката, тратить время и деньги „из‑за укольчика в щеки“, чтобы потом получить общественную обратную связь: „Сама виновата!“», — сказала она.
В 2021 году Следственный комитет завел дело на Брауде по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после проверки публикаций о работе не имеющих образования косметологов. Тогда СМИ писали, что обучением косметологов, не имеющих медобразования, занимался именно Брауде.