«Главное, заработай денег»: Катя Конасова выпустила расследование о серой косметологии и Брауде

В ролике помимо интервью с Брауде представлены кадры с его закрытого обучения по нитямПодтяжка лица с помощью специальных нитей, которые устанавливаются под кожу.. Во время него Конасова обратила внимание, что у девушки-модели нет показаний для нитей. На это Брауде ответил, что ему ***** [пофиг]: «Причем здесь показания? У нас же здесь обучение, это же делается не для женщины, а для доктора».