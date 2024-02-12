Фигуранта дела «Сети»* Максима Иванкина приговорили к 24 годам тюрьмы

Рязанский областной суд приговорил фигуранта дела «Сети»* Максима Иванкина к 24 годам тюрьмы. С него взыскали 6 млн рублей в качестве морального вреда, пишет «Коммерсант».
Иванкина признали виновным в двойном убийстве. В 2020-м он уже получил 13 лет тюрьмы по делу об организации террористического сообщества.
По версии следствия, в 2017 году Иванкин и еще один фигурант «Сети» Алексей Полтавец убили убили Екатерину Левченко и Артема Дорофеева, чтобы избежать преследования по делу о сбыте наркотиков. Утверждается, что погибшие якобы хотели сообщить полиции, что они вместе с подозреваемыми продавали наркотики.
В том же году Полтавец покинул Россию и сейчас находится в розыске. Иванкин свою вину отрицает. Он неоднократно заявлял, что признательные показания были получены под пытками.
* «Сеть» — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.