Фигуранта дела «Сети»* Максима Иванкина приговорили к 24 годам тюрьмы

По версии следствия, в 2017 году Иванкин и еще один фигурант «Сети» Алексей Полтавец убили убили Екатерину Левченко и Артема Дорофеева, чтобы избежать преследования по делу о сбыте наркотиков. Утверждается, что погибшие якобы хотели сообщить полиции, что они вместе с подозреваемыми продавали наркотики.