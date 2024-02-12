Десять беспилотных машин расчищают три парка в Москве, рассказал Собянин

С января в трех московских парках на регулярной основе работают десять беспилотных машин под названием «Пиксель», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Роботов тестировали с апреля 2023 года.
«Пиксели» расчищают дорожки в парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия Октября. Городские власти решили масштабировать проект — увеличить их количество до 12, а количество площадок для уборки до пяти.
Один «Пиксель» может работать автономно до 16 часов, разгоняться до 10 километров в час. Собянин назвал устройство «практически бесшумным». Робот оснащен сменным навесным оборудованием. Благодаря этому он может зимой расчищать снег, а летом подметать и мыть дорожки по маршруту Центра диспетчеризации.
Для распознавания людей и препятствий на машине установлены лидары, радары и камеры. По окончании работы она самостоятельно возвращается на базу.
Серийное производство «Пикселей» запланировано на этот год. По словам Собянина, в Москве можно будет «постепенно внедрять беспилотную систему в городское хозяйство».