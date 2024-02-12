Десять беспилотных машин расчищают три парка в Москве, рассказал Собянин

Один «Пиксель» может работать автономно до 16 часов, разгоняться до 10 километров в час. Собянин назвал устройство «практически бесшумным». Робот оснащен сменным навесным оборудованием. Благодаря этому он может зимой расчищать снег, а летом подметать и мыть дорожки по маршруту Центра диспетчеризации.