«У меня есть кроссы, м-м-м, и все»: Канье Уэст купил слот на Супербоуле, но снял простецкую рекламу

Канье Уэст купил рекламный слот на Супербоуле, чтобы показать полминутное видео, снятое на фронтальную камеру телефона. Рэпер продвигал свой личный бренд кроссовок Yeezy.
«Привет всем, это Йе, и это моя реклама. Поскольку мы потратили все деньги на рекламный ролик, на самом деле мы не потратили никаких денег на саму рекламу. Но идея в том, что я хочу, чтобы вы зашли на Yeezy.com», — сказал Уэст. Он еще несколько раз повторил сайт и произнес ссылку по буквам.
«У меня есть кое-какие кроссовки, м-м-м, и все», — сказал Уэст в конце.
Как пишет The Hollywood Reporter, вероятнее всего, Уэст закупил слот на уровне одного или нескольких штатов, но не на федеральном. К примеру, в Лос-Анджелесе его ролик не показывали. По данным CBS Sports, слот для показа рекламы во всех США стоил 7 млн долларов.
На Супербоуле-2024 показали трейлеры грядущих картин и рекламу с участием звезд. На матче в Лас-Вегасе встретились команды «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Хедлайнером стал Ашер.