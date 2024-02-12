«У меня есть кроссы, м-м-м, и все»: Канье Уэст купил слот на Супербоуле, но снял простецкую рекламу

«Привет всем, это Йе, и это моя реклама. Поскольку мы потратили все деньги на рекламный ролик, на самом деле мы не потратили никаких денег на саму рекламу. Но идея в том, что я хочу, чтобы вы зашли на Yeezy.com», — сказал Уэст. Он еще несколько раз повторил сайт и произнес ссылку по буквам.