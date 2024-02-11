Дарья Касаткина проиграла в решающем матче турнира WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина уступила в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Об этом сообщает РБК.
Матч закончился со счетом 1:6, 4:6 в пользу Рыбакиной. Всего теннисистки сыграли пять личных встреч, из которых Рыбакина побеждала в трех.
«Теннис, который показывала Рыбакина, выглядел не идеальным, но в целом это была ее фирменная размашистая игра, основанная на мощной подаче и акцентированных ударах с задней линии», — отмечает «Коммерсант».
Рыбакина — пятая ракетка мира. Она родилась в Москве и выступала за Россию до 2018 года. За победу в Абу-Даби она получит 500 рейтинговых очков и 142 тыс. долларов призовых.
Касаткиной за выход в финал дадут 325 очков и более 87 тыс. долларов. Результаты турнира поднимут российскую теннисистку с 14-го на 13-е место в мировом рейтинге.