Дарья Касаткина проиграла в решающем матче турнира WTA

Семён Гудошников
Сегодня в 20:32
Фото: Peter Menzel/Flickr

Первая ракетка России Дарья Касаткина уступила в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Об этом сообщает РБК.

Матч закончился со счетом 1:6, 4:6 в пользу Рыбакиной. Всего теннисистки сыграли пять личных встреч, из которых Рыбакина побеждала в трех.

«Теннис, который показывала Рыбакина, выглядел не идеальным, но в целом это была ее фирменная размашистая игра, основанная на мощной подаче и акцентированных ударах с задней линии», — отмечает «Коммерсант».

Рыбакина — пятая ракетка мира. Она родилась в Москве и выступала за Россию до 2018 года. За победу в Абу-Даби она получит 500 рейтинговых очков и 142 тыс. долларов призовых.

Касаткиной за выход в финал дадут 325 очков и более 87 тыс. долларов. Результаты турнира поднимут российскую теннисистку с 14-го на 13-е место в мировом рейтинге.

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