В Химках участники лыжного забега выстроились в огромную Z

Семён Гудошников
Сегодня в 14:57
Фото: vk.com/minsportmosobl

В подмосковных Химках участников акции «Лыжня России» выстроили на старте в виде гигантской литеры Z. Фотографию с ними опубликовала пресс-служба регионального Минспорта.

Там отметили, что в гонке приняли участие около 10 тыс. человек. Присоединиться к ней могли все желающие в возрасте от 12 лет. Длина маршрута составила 10 километров.

Перед стартом депутатка Госдумы Ирина Роднина зачитала обращение Владимира Путина, в котором он пожелал участникам «удачи и ярких позитивных впечатлений». «То, что участникам гонки направлено послание президента, — это тоже для нас очень важно. Настроение у всех прекрасное», — заявила она.

Другой парламентарий Сергей Неверов поделился впечатлением о мероприятии: «Важно, что в этой гонке стартуют как любители, начинающие лыжники, маленькие ребятишки, так и олимпийские чемпионы. Это старт, который участникам запомнится на всю жизнь. Огромное спасибо организаторам, правительству Московской области и нашему президенту, который также активно занимается спортом».

Замминистра спорта Одес Байсулатов назвал «Лыжню России» «самым масштабным проектом не только в Российской Федерации, но и во всем мире». «Это говорит о том, что никакие санкционные давления не могут повлиять на российский спорт. Без российского спорта мировой спорт никогда не будет полноценным», — считает он.

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