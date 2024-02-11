В Химках участники лыжного забега выстроились в огромную Z

Замминистра спорта Одес Байсулатов назвал «Лыжню России» «самым масштабным проектом не только в Российской Федерации, но и во всем мире». «Это говорит о том, что никакие санкционные давления не могут повлиять на российский спорт. Без российского спорта мировой спорт никогда не будет полноценным», — считает он.