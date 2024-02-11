В Химках участники лыжного забега выстроились в огромную Z

В подмосковных Химках участников акции «Лыжня России» выстроили на старте в виде гигантской литеры Z. Фотографию с ними опубликовала пресс-служба регионального Минспорта.
Там отметили, что в гонке приняли участие около 10 тыс. человек. Присоединиться к ней могли все желающие в возрасте от 12 лет. Длина маршрута составила 10 километров.
Перед стартом депутатка Госдумы Ирина Роднина зачитала обращение Владимира Путина, в котором он пожелал участникам «удачи и ярких позитивных впечатлений». «То, что участникам гонки направлено послание президента, — это тоже для нас очень важно. Настроение у всех прекрасное», — заявила она.
Другой парламентарий Сергей Неверов поделился впечатлением о мероприятии: «Важно, что в этой гонке стартуют как любители, начинающие лыжники, маленькие ребятишки, так и олимпийские чемпионы. Это старт, который участникам запомнится на всю жизнь. Огромное спасибо организаторам, правительству Московской области и нашему президенту, который также активно занимается спортом».
Замминистра спорта Одес Байсулатов назвал «Лыжню России» «самым масштабным проектом не только в Российской Федерации, но и во всем мире». «Это говорит о том, что никакие санкционные давления не могут повлиять на российский спорт. Без российского спорта мировой спорт никогда не будет полноценным», — считает он.