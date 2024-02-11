Умер блогер и футболист «Амкала» Никита «Финито» Куриленко

Утром 10 февраля скончался блогер и игрок медиафутбольного клуба «Амкал» Финито, он же Никита Куриленко. Об этом близкие сообщили в его соцсетях.
Причиной смерти 31-летнего контентмейкера стал острый миелоидный лейкоз, отмечает Sports.ru. Диагноз был поставлен ему в марте прошлого года, хотя уже в апреле Финито сообщил о ремиссии от рака крови, а в августе ему сделали пересадку костного мозга его брата Алексея. Однако в январе этого года болезнь вернулась вновь.
«Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам», — говорится в посте в телеграм-канале.
«Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах», — заканчивается сообщение.
Финито заработал популярность благодаря роликам на ютубе об игре в FIFA и Football Manager. За несколько лет он собрал больше 670 тыс. подписчиков. В 2018 году он присоединился к медиафутбольному клубу «Амкал», где и играл до заболевания.
Игроки медиафутбольных клубов поддерживали коллегу. На его лечение спортсмены и блогеры собрали 670 тыс. рублей выручки от матча сборной Медиалиги и «Крыльев Советов», ещё 100 тыс. перечислил Кирилл Воробьев из «Эгриси» после благотворительного аукциона.