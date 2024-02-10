Сериал «День, когда мы были счастливы» о Второй мировой войне получил трейлер

Согласно синопсису, сериал «вдохновлен невероятно правдивой историей одной еврейской семьи, разделенной в начале Второй мировой войны и решившей выжить и воссоединиться». В центре сюжета окажется семья Курцей, столкнувшаяся с ужасами войны.