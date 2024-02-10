Сериал «День, когда мы были счастливы» о Второй мировой войне получил трейлер

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59
Кадр из сериала «День, когда мы были счастливы»

Hulu выпустил трейлер сериала «День, когда мы были счастливы» («We Were the Lucky Ones»), снятого по одноименному роману Джорджии Хантер. В главных ролях снялись Джои Кинг и Логан Лерман.

Согласно синопсису, сериал «вдохновлен невероятно правдивой историей одной еврейской семьи, разделенной в начале Второй мировой войны и решившей выжить и воссоединиться». В центре сюжета окажется семья Курцей, столкнувшаяся с ужасами войны.

«Сериал демонстрирует, как перед лицом самого мрачного момента двадцатого века человеческий дух может выжить и даже процветать. Сериал — дань торжеству надежды и любви вопреки всему», — заявили создатели.

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала является Эрика Липез («Утреннее шоу»), она же стала шоураннером.

28 марта выйдут первые три эпизода «Дня, когда мы были счастливы», а остальные будут выходить еженедельно.

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