Художника Василия Слонова отправили под домашний арест из‑за неваляшки с тюремными тату

При обыске у Слонова изъяли ещё две таких игрушки, которые, как говорит адвокат, были сделаны для друзей и не закончены, а также не публиковались в соцсетях. Кроме этого у него отобрали компьютер и телефон. Как говорит художник, теперь он не может работать, ведь в технике остались его проекты.