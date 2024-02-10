Художника Василия Слонова отправили под домашний арест из‑за неваляшки с тюремными тату

Суд в Красноярске отправил под домашний арест Василия Слонова по делу о повторной публичной демонстрации экстремистской символики, передает NGS24.ru.
Художник известен как автор неваляшки с тюремными татуировками. Следствие посчитало нарисованные на них восьмиконечные звезды символикой экстремистской организации. По словам эксперта на прошедшем заседании, они ассоциируются с «движением АУЕ»* — «Арестантское уголовное единство».
За презентацию такой на выставке GULAG-toys Слонова оштрафовали в октябре 2023 года. Тогда же суд постановил изъять арт-объект и уничтожить его.
Поводом для задержания и нового уголовного дела стала фотография той же куклы в удаленном фейсбуке** художника, рассказала жена Слонова. Мужчину задержали в аэропорту перед отлетом в Казахстан. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
При обыске у Слонова изъяли ещё две таких игрушки, которые, как говорит адвокат, были сделаны для друзей и не закончены, а также не публиковались в соцсетях. Кроме этого у него отобрали компьютер и телефон. Как говорит художник, теперь он не может работать, ведь в технике остались его проекты.
Слонов подчеркнул, что не планировал бежать из страны, а лишь собирался прровести в Алматы неделю на выставках коллег, и вернуться, потому что в Москве его ждут другие проекты.
«Меня приравнивали к Навальному, называли антиправительственным художником, враждебным всему русскому народу. От таких ложных суждений до сих пор пребываю в глубоком психологическом шоке. Дважды за спиной слышал фразу… [как меня хотят ударить]. Я боюсь следователей. Если они так ненавидят меня на свободе, то что они могут сделать, если я буду задержан?», — рассказал художник об отношении к нему полицейских.
На заседании Слонов не признал вину и был отправлен под домашний арест до 7 апреля.
Василий Слонов один из самых известных сибирских художников. Среди его громких работ есть помада в виде кирпича, ГУЛАГ-парфюм с «ароматом лесоповала», самовар с лицом Путина, а также скандальная серия плакатов Welcome! Sochi 2014, из‑за которых в 2013 году уволили директора пермского музея современного искусства. Активисты SERB также громили выставку Слонова на «Винзаводе» в 2018 году.
* Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.
** Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.