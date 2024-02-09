Звезды «Игры престолов» Софи Тернер и Кит Харингтон снимутся в хорроре

Действие хоррора происходит на фоне Войны Алой и Белой роз. В центре сюжета окажется Энн (Тернер) и ее свекровь Морвен, у них суровая одинокая жизнь на отшибе общества. Однако к ним вернется мужчина (Харингтон) и положит начало череде событий, которые станут поворотным моментом для Энн.