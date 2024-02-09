Звезды «Игры престолов» Софи Тернер и Кит Харингтон снимутся в хорроре

Актеры Софи Тернер и Кит Харингтон, известные по ролям в фэнтезийном сериале «Игра престолов», снимутся в готическом фильме ужасов «Жуткий» («The Dreadful»). Сценаристом и режиссером выступит Наташа Кермани («Везучая», «З/Л/О 85»), передает Deadline.
Действие хоррора происходит на фоне Войны Алой и Белой роз. В центре сюжета окажется Энн (Тернер) и ее свекровь Морвен, у них суровая одинокая жизнь на отшибе общества. Однако к ним вернется мужчина (Харингтон) и положит начало череде событий, которые станут поворотным моментом для Энн.
Одним из продюсеров выступила Тернер. Ни даты релиза, ни сроков съемок пока не огласили.
В сериале HBO «Игра престолов» , основанном на серии фэнтезийных романов Джорджа Р. Р. Мартина, Тернер сыграла Сансу Старк, а Харингтон — Джона Сноу. Оба были номинированы на премию «Эмми» за свои роли.