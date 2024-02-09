Маленькой панде из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год

Накануне в зоопарке рассказали, что Катюша научилась у мамы Диндин пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе. «Он позволяет очень ловко и аккуратно хватать и удерживать даже самые тонкие стебли и листочки бамбука», — рассказала Акулова.