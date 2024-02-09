Маленькой панде из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год

Маленькая панда Катюша получила поздравления с китайским Новым годом от руководства и сотрудников Московского зоопарка, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. Зверенышу подарили торт с лакомствами и бамбукового дракона.
Первый в истории РФ детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа. «Пусть Дракон принесет много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений», — написала Акулова.
Накануне в зоопарке рассказали, что Катюша научилась у мамы Диндин пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе. «Он позволяет очень ловко и аккуратно хватать и удерживать даже самые тонкие стебли и листочки бамбука», — рассказала Акулова.
В конце ноября в Москве выпустили карты «Тройка» с изображением Катюши.
Со временем животное передадут в Китай, поскольку все панды мира принадлежат Пекину.