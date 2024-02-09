В России планируют создать черный список ютуберов

По его словам, список станет частью программы по стимулированию перехода блогеров в российские соцсети. «Здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит, вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — добавил зампред комиссии.