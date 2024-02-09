В России планируют создать черный список ютуберов

Общественная палата (ОП) собирается создать черный список российских блогеров, у которых есть ютуб-каналы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.
Он пообещал опубликовать список, «потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры».
Первая часть будет посвящена ютуберам, которые работают на детскую аудиторию. «При этом многие авторы сами несовершеннолетние. Здесь предстоит разобраться, они ли ведут эти каналы, или за них это делают их родители или опекуны», — сказал Малькевич.
По его словам, список станет частью программы по стимулированию перехода блогеров в российские соцсети. «Здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит, вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — добавил зампред комиссии.